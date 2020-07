Giugliano, pomeriggio di relax si trasforma in tragedia: uomo muore davanti ai bagnanti (Di venerdì 31 luglio 2020) Il caldo killer miete vittime anche sul litorale giuglianese. Ieri al Sohara, noto lido di Licola Mare, a Giugliano, un uomo è morto vittima di un malore nel primo pomeriggio. I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. Giugliano, morto sulla spiaggia per un malore Erano circa le 15 quando i bagnanti hanno notato il corpo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

occhio_notizie : Un 45enne di Giugliano, ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli insieme alla moglie poiché positivi al Covid-19,… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano pomeriggio

Giugliano piange un’altra vittima da coronavirus ... Napoli – è morto questa notte all’ospedale Cotugno. Nel pomeriggio scomparirà, dunque, lo zero, nel bollettino quotidiano dell ...Incendio a Giugliano, fumo nero invade le case e l’Asse Mediano (ARTICOLO 13/07/2020) Oggi pomeriggio si è verificato un incendio in terreno situato in via Pier Capponi a Giugliano.