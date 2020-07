Funghi in bagno: donna costretta a vivere in una casa molto umida (Di venerdì 31 luglio 2020) Una donna è stata costretta a vivere durante la pandemia di coronavirus in una casa umida. Talmente umida che si sono formati veri Funghi in bagno. La storia di Stephanie ha lasciato tutti completamente di stucco. Funghi in bagno: la storia bizzarra di Stephanie Stephanie Clark, cinquantadue anni, afferma di aver ripetuto al suo padrone di casa, Hyde Housing, per più di 10 anni il problema dell’umidità. Purtroppo non è stato fatto mai nulla e in casa si è giunti al punto che l’umidità ormai è fuori controllo. A peggiorare le cose, per l’ex dipendente del supermercato il dover vivere per 12 settimane in ... Leggi su kontrokultura

