Franca Valeri, la confessione: “Sapevo di essere tradita e non m’importava” (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel corso della sua lunga vita Franca Valeri è stata vittima di tanti tradimenti: ecco come ha gestito queste situazioni. Franca Valeri è stata sempre un passo avanti, nella vita professionale come in quella privata e sentimentale. Ha vissuto sulla propria pelle gli epocali cambiamenti dell’Italia reduce dalle due guerre mondiali, anche sul piano dei … L'articolo Franca Valeri, la confessione: “Sapevo di essere tradita e non m’importava” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

dariabig : Domani compie 100 anni e lui vuole sposarla, ora basta, non ci vado. - virginiaraggi : Auguri di cuore a Franca Valeri, che oggi compie 100 anni. Grande attrice, amatissima dagli italiani. Con i suoi pe… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #31luglio 1920 nasce Franca #Valeri, #attrice, sceneggiatrice, autrice e regista.… - laura_peja : RT @RepSpettacoli: Franca Valeri: 'La comicità non è un dono di natura, è un lavoro di cervello' [aggiornamento delle 19:16] - GIGLIO_SR : RT @dureghello: Auguri a Franca Valeri per i suoi cento anni. Una grande artista ebrea italiana che attraverso le sue tante opere e le sue… -