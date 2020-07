Ferdinand ammette: “Quando giocavo per la Nazionale non ho mai creduto potessimo vincere un trofeo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Rio Ferdinand si guarda indietro e ripercorre alcune tappe della sua incredibile carriera. L'ex difensore del Manchester United e della Nazionale inglese ha commentato nel corso di un'intervista con il capitano della squadra di rugby inglese Owen Farrell alcuni rimpianti della sua "vita da spogliatoio" ammettendo di non aver mai veramente creduto nel successo della formazione dei Tre Leoni.Ferdinand: "Troppa pressione in più rispetto al club"caption id="attachment 999741" align="alignnone" width="476" Rio Ferdinand (getty images)/captionRio Ferdinand, David Beckham, Wayne Rooney, Sol Campbell, Steven Gerrard e Frank Lampard. Una serie di mostri sacri del calcio inglese che, però, non sono riusciti a vincere con la maglia dell'Inghilterra. ... Leggi su itasportpress

