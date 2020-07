Deraglia un treno in Portogallo: due morti (Di venerdì 31 luglio 2020) Un grave incidente ferroviario nel tardo pomeriggio nei pressi di Soure, in Portogallo. Un treno dell’Alta Velocità è Deragliato dopo un impatto violento con un mezzo che si stava occupando della manutenzione dei binari. Il primo bilancio parla di almeno due vittime accertate e di sette feriti in gravi condizioni e già trasferiti in ospedale. Le televisioni locali hanno pubblicato le immagini riprese poco dopo l’incidente del treno Deragliato in Portogallo. LEGGI ANCHE > Salvini propone il modello Portogallo per attirare i pensionati (ma non sa che la detassazione è stata abolita) Mentre le autorità lusitane hanno già iniziato le perizie tecniche, c’è da valutare l’entità delle ... Leggi su giornalettismo

Lisbona (Portogallo), 31 lug. (LaPresse/AP) - In Portogallo un treno passeggeri interurbano si è schiantato contro un veicolo per la manutenzione, uccidendo 2 persone e ferendone altre 37 di cui almen ...

Lisbona, 31 lug 18:13 - (Agenzia Nova) - Un treno ad alta velocità è deragliato oggi in Portogallo, intorno alle 15:30, nei pressi del comune di Soure (Coimbra) causando, secondo le prime stime della ...

