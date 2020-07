Cose che non si imparano a scuola, in un libro anche per ragazzi (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo so che non è propriamente un libro per ragazzi. Ma è a mio figlio che ho pensato, leggendolo. Vorrei regalarglielo se solo fosse un po’ più grande, ma mi riprometto di farlo quando avrà 13,14 anni, quando diventerò noiosa per lui, quando ascolterà più volentieri i consigli degli altri piuttosto che i miei.Sarà in quel momento che gli presenterò Erling Kagge, il primo uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria e il primo a raggiungere i “tre poli”, il Polo Nord, il Polo Sud e una cima dell’Everest. Per Einaudi ha appena scritto “Tutto quello che non ho imparato a scuola” dopo due best seller internazionali come “In cammino” e “Silenzio”. Glielo presenterò nonostante mio figlio non sia propriamente uno ... Leggi su huffingtonpost

NetflixIT : Ricordatevi di organizzare le vacanze in base a: - posti che volete vedere - cose che volete mangiare - persone con… - mante : A poco più di un mese dall’inizio della scuola e dopo due mesi di inutile retorica analogica il Ministero dell’Istr… - MarioManca : «Lei ha un passato difficile e merita solo cose belle», MA COSA? Ma le hai detto che è arida, che è vecchia, che sa… - susy962 : @robersperanza Grazie a voi che nonostante abbiate avuto la faccia di ?? di prolungare lo stato di emergenza sanitar… - zafirya_ : RT @Vmvoony: 'È tradizione regalare un orologio a un mago quando diventa maggiorenne' spiegò la signora Weasley 'mi spiace che questo non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cose che 5 cose che forse non sapete sui Muppets Wired.it MONZA - Sentite Galliani: "Se arriveremo quarti avremo fallito la stagione. Il nostro obiettivo..."

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della nuova stagione di Serie B. Queste le sue parole: “Sul mercato stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati. C ...

Bulgaria: nuove proteste contro governo, blocchi stradali

Alla domanda se il blocco degli incroci stradali violi i diritti di coloro che non protestano, Radev ha risposto: "Quando lo stesso premier calpesta continuamente le leggi e la Costituzione, cosa vi ...

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della nuova stagione di Serie B. Queste le sue parole: “Sul mercato stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati. C ...Alla domanda se il blocco degli incroci stradali violi i diritti di coloro che non protestano, Radev ha risposto: "Quando lo stesso premier calpesta continuamente le leggi e la Costituzione, cosa vi ...