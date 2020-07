Coronavirus, Aifa dà via libera a test vaccino italiano ReiThera (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, Aifa dà via libera a test vaccino italiano ReiThera. Si prevede arruolamento 90 volontari tra adulti e anziani L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha dato il via libera alla sperimentazione di fase I per il vaccino anti Coronavirus dell’azienda ReiThera. Si tratta di uno studio che ha già ricevuto pareri positivi dall’Iss (Istituto Superiore … L'articolo Coronavirus, Aifa dà via libera a test vaccino italiano ReiThera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

