Caldo, oggi è bollino rosso a Roma e altre nove città (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Italia cade preda dell’ondata di Caldo africano, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Tant’è che oggi ben 10 città raggiungeranno il bollino rosso: Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Arriva l’ondata di Caldo africano su tutta Italia, che comporterà un aumento delle temperature fino a 40 gradi. Scatta l’allerta … L'articolo Caldo, oggi è bollino rosso a Roma e altre nove città proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Caldo, oggi bollino rosso a Roma e in altre 9 città #clima - carmelitadurso : Oggi caldo record ?? #hot #colcuore?? - matteosalvinimi : Oggi pomeriggio al molo di Pesaro. Caldo pazzesco, ma quanta gente c’era insieme alla Lega!?! Questa è la risposta… - amooilcibo : dovrei alzarmi dal letto per fare un sacco di cose oggi ma non riesco fa troppo caldo - GiovannaLoRe3 : L'immenso !!! Quante persone oggi in spiaggia?? tutte a trovare refrigerio dal gran caldo di qst ultimi giorni ?? -