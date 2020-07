Calciomercato Palermo, sfuma definitivamente Paponi: è un nuovo giocatore del Padova (Di venerdì 31 luglio 2020) Daniele Paponi è un nuovo giocatore del Padova.L'attaccante classe '88, profilo ampiamente sondato dal duo dirigenziale Sagramola-Castagnini, a cui è stato affidato l’arduo compito di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità al Palermo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club veneto. La Società biancoscudata ha depositato in Lega il contratto preliminare che permetterà all’attaccante ex Piacenza (13 gol in 23 partite nella stagione 2019-20) di iniziare la preparazione con la squadra.“Il Padova è stata la società che per prima si è mossa con decisione mostrando interesse per me – ha dichiarato Paponi ai microfoni ufficiale del ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, sfuma definitivamente #Paponi: è un nuovo giocatore del #Padova - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, sfuma definitivamente Paponi: è un nuovo giocatore del Padova - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, sfuma definitivamente Paponi: è un nuovo giocatore del Padova - zazoomblog : Calciomercato Palermo Lucca pronto a restare: ora è caccia al bomber. Tutti i nomi sul taccuino rosanero -… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Lucca pronto a restare: ora è caccia al bomber. Tutti i nomi sul taccuino rosanero -