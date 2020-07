Bubzkji potrebbe essere l’ottavo giocatore di CS:GO di Astralis (Di venerdì 31 luglio 2020) Astralis, il noto team di esports, potrebbe aver deciso di aggiungere un ottavo giocatore alla squadra di CS:GO e, secondo i rumors, la scelta sarebbe ricaduta su Bubzkji, nome d’arte del giocatore danese Lucas Andersen, ad oggi in forza alla squadra MAD Lions. La notizia è uscita per la prima volta su HLTV e sembra ricevere sempre più conferme. Se le trattative tra le due squadre andranno a buon fine Bubzkji si aggregherà ad Astralis già a partire dal primo torneo della seconda metà della stagione cioè ESL One Cologne Europe che si terrà dal 18 agosto fino al 30 dello stesso mese. Il futuro di Bubzkji con MAD Lions era già incerto a partire da metà giugno quando era stato ... Leggi su esports247

