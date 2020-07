Bolsonaro guarito dal Covid ma in Brasile si continua a morire – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Presidente del Brasile Javier Bolsonaro è guarito dal Coronavirus e scherza sul suo stato di salute mentre il Paese che governa è tra i più colpiti dalla Pandemia. Esattamente come il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Javier Bolsonaro ha sempre minimizzato i rischi della pandemia di Coronavirus, affermando che un lockdown rigido e prolungato come quello che è stato … L'articolo Bolsonaro guarito dal Covid ma in Brasile si continua a morire – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

squopellediluna : Coronavirus nel mondo, la pandemia accelera negli Usa ma non soltanto: un morto al minuto. In Brasile 69 mila nuovi… - Patrizia19653 : RT @remocontro_it: Pandemia, negli Usa un morto al minuto. Brasile 69 mila nuovi casi in un giorno e Bolsonaro guarito (dicono). Allarme Ro… - remocontro_it : Pandemia, negli Usa un morto al minuto. Brasile 69 mila nuovi casi in un giorno e Bolsonaro guarito (dicono). Allar… - Giovannadarco28 : @ilgiornale bolsonaro è guarito dal covid con l'idrossiclorochina. Lo dite alla vostra giornalista Sorbi che ha cla… - paolopoli11 : @fanpage Infatti Bolsonaro è guarito e Trump che la assume regolarmente non è mai stato infettato. -