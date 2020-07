Atac: per pagamento stipendi nessun rischio (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “Contrariamente a quanto riportato da alcune notizie di stampa, non esiste alcun rischio per il pagamento degli stipendi in Atac, a causa delle difficolta’ economiche provocate dall’emergenza sanitaria, difficolta’ peraltro comuni a tutto il settore del trasporto pubblico locale e come tali all’attenzione degli organi istituzionali preposti.” “Come evidenziato nella stessa Relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 di Atac, citata solo parzialmente nell’articolo, il rischio di liquidita’ viene ampiamente fronteggiato attraverso strumenti di monitoraggio e controllo continuo sui fabbisogni e sulle liquidita’ prospettiche, nonche’ da contatti costanti con Roma Capitale, al fine di ... Leggi su romadailynews

«Contrariamente a quanto riportato da alcune notizie di stampa, non esiste alcun rischio per il pagamento degli stipendi in Atac, a causa delle difficoltà economiche provocate dall’emergenza sanitaria ...

Dopo aver sventato il crac d’un soffio, nell’estate del 2018, grazie al concordato fallimentare, Atac si ritrova di nuovo sul ciglio del burrone finanziario. I «rischi di liquidità» sono talmente elev ...

Dopo aver sventato il crac d'un soffio, nell'estate del 2018, grazie al concordato fallimentare, Atac si ritrova di nuovo sul ciglio del burrone finanziario. I «rischi di liquidità» sono talmente elev ...