Andrea e Anna dopo Temptation, l’avvertimento dei fan: “Ti rovinerà a vita” (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrea e Anna sono stati una delle coppie protagoniste nella puntata finale di ieri di Temptation Island, i due sono usciti insieme ed ecco la reazione dei fan. foto instagramLo scatto in questione risale a prima della loro partecipazione al reality di Canale Cinque, dove sono stati protagonisti di un percorso davvero difficile che si è concluso con una riappacificazione. Ci sono stati molti alti e bassi, senza contare la forte gelosia del ragazzo nel vedere la sua compagna tra le braccia di un altro, anche solo per strategia. Ma alla fine ha trionfato l’amore. Andrea e Anna, prima foto social dopo Temptation Island: le prove Fonte foto: Instagram @boschetti missAndrea e Anna ... Leggi su chenews

ciocolover : RT @perchetendenza: 'LA BURATTINAIA': Per come Lorenzo di #TemptationIsland si è riferito a Anna, fidanzata di Andrea - nonchosbatti_ : RT @itsmwengo: ‘É una burattinaia, tanto lo sa, spero lo sappia anche Andrea’ Io morta per Lorenzo che nel bel mezzo del suo falò sputtan… - nonchosbatti_ : RT @HuertDeAuteuil: Non sapremo come finirà tra Manila e Lorenzo perché lui si ammazzerà appena gli diranno che Andrea è tornato con Anna #… - moonchildg1 : RT @giuliaperlman: Come vediamo Come lo vede Anna: Andrea: #TemptationIsland - salieri_andrea : Ciao Anna, grazie. -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Anna L’ultima puntata di Temptation Island, sono scoppiate 3 coppie su 6 Tv Fanpage Anna riappare sui social dopo Temptation Island e fa discutere

Anna Boschetti è riapparsa sui social dopo la fine di Temptation Island. In realtà la donna lo aveva già fatto nella giornata di ieri, anticipando i tempi e contravvenendo al regolamento. Lì, però, An ...

Carlo Siano il tentatore usato da Anna deluso e amareggiato: “Di lei non mi resta un buon ricordo”

Nella puntata di Temptation Island andata in onda il 30 luglio 2020, abbiamo più volte sentito dire ad Anna che la sua vicinanza a Carlo, era solo frutto di una strategia. “La mia finta storia con Car ...

