Allerta caldo in Sicilia: nel week-end picchi di 37°C, massimo allarme per gli incendi (Di venerdì 31 luglio 2020) Massima Allerta per il rischio incendi nella giornata di domani, sabato 1 agosto, per le province Siciliane di Palermo, Enna e Caltanissetta. Il bollettino, diramato dalla Protezione civile regionale, parla anche di ondate di calore con temperature fino a 36 gradi. I picchi maggiori, con passaggio dal livello di Allerta 2 al 3, si registreranno domenica dove sono previsti anche 37 gradi. Anche domani e dopodomani, sabato 1 e domenica 2 agosto, sono previste a Catania ondate anomale di calore con livello di criticità 1 (giallo) equivalente ad un grado di rischio basso, di pre-Allerta. Lo rende noto il servizio di Protezione civile comunale sulla base del bollettino diramato dal Centro di competenza nazionale. L’amministrazione comunale raccomanda cautela e in ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Caldo, 14 città con massima allerta domani. Bollettino ondate di calore, bollino rosso in 4 città in più di oggi… - RaiNews : Caldo, domani salgono a 14 le città con massima allerta. Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi - MinisteroSalute : ??Prima ondata di calore nel Centro-Nord d'Italia. È attivo il sistema di allerta nazionale. Per saperne di più su… - infoitinterno : Meteo weekend 1 e 2 agosto, caldo rovente ma arrivano temporali e grandine: 6 regioni in allerta - FnpLombardia : RT @MinisteroSalute: ??Prima ondata di calore nel Centro-Nord d'Italia. È attivo il sistema di allerta nazionale. Per saperne di più su co… -