Vasto incendio a Zagarolo, a fuoco diverse baracche: ore per domare le fiamme (Di giovedì 30 luglio 2020) Un Vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri, alle ore 22:45, nel Comune di Zagarolo, in via Angelo Poliziano. A fuoco alcune baracche, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Le tre squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma con l’ausilio di 2 autobotti hanno domato le fiamme fino alle 2:00. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

