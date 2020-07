Uscita di Microsoft Flight Simulator anche in VR: la realtà virtuale entro il 2020, oggi la Beta (Di giovedì 30 luglio 2020) C'è grande attesa da parte della community di videogiocatori per l'Uscita di Microsoft Flight Simulator, Simulatore di volo del colosso di Redmond che ha già stupito più volte tanto gli esperti quanto i semplici appassionati con trailer e video di gameplay dalla grafica altamente spettacolare e praticamente fotorealistica. E che andrà a debuttare su Xbox One e sugli schermi dei nostri PC il prossimo 18 agosto - per poi "migrare" naturalmente anche su Xbox Series X entro la fine dell'anno grazie all'iniziativa Smart Delivery -, pronta a deliziare tutti coloro che hanno sempre sognato di esplorare i cieli pilotando un aereo. Direttamente incluso nell'Xbox Game Pass, Microsoft Flight ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Uscita Microsoft Surface Duo, l'uscita del nuovo phablet di Microsoft sembra sempre più vicina Techradar Microsoft Flight Simulator volerà su Steam e in VR

Microsoft Flight Simulator sarà disponibile anche su Steam e in VR, come annunciato oggi da Microsoft. Il simulatore di volo era stato annunciato in origine soltanto per Microsoft Store e Xbox Game Pa ...

Microsoft Flight Simulator, in arrivo il supporto al VR dopo il lancio

Il Reverb G2 non ha ancora una data di uscita che, stando a Neumann, potrebbe essere fissata per settembre, ma che a causa della pandemia di nuovo Coronavirus (COVID-19) non rimane sicura. Quel che è ...

