Strage di Corinaldo, arriva la sentenza per la ‘banda dello spray’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Corinaldo, tutti condannati gli imputati della banda dello spray. Dai 10 ai 12 anni per la Strage in discoteca. Riconosciuti tutti i campi di imputazione tranne associazione a delinquere. Questa mattina l’ultima udienza del processo di primo grado I sei componenti della cosiddetta ‘banda dello spray‘ sono stati condannati a pene comprese tra i 10 … L'articolo Strage di Corinaldo, arriva la sentenza per la ‘banda dello spray’ proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - Corriere : Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per la banda dello spray. La rabbia dei familiari: «Giustizia a metà» - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Strage Corinaldo, dai 10 ai 12 anni per la banda dello spray - Notiziedi_it : Strage Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per la banda dello spray - hurree16 : RT @ilriformista: Strage di #Corinaldo, tutti condannati i giovanissimi della ‘banda dello spray’ -