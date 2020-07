Semestrali e crescita Usa piegano le Borse. Milano e Francoforte perdono più del 3% (Di giovedì 30 luglio 2020) A Milano sonoo scivolate del 7% le Eni, nel giorno della semestrale in rosso. male anche Generali. Intanto sale l'attesa per le trimestrali delle big del tech Usa Amazon, Apple, Google e Facebook Leggi su ilsole24ore

La semestrale di Fincantieri ha evidenziato ricavi per 2.369 milioni di euro, rispetto a 2.808 milioni al 30 giugno 2019, in flessione del 15,6%. L'ebitda è invece di 119 milioni (227 milioni alla ste ...Il risultato netto del gruppo Generali si attesta a 774 milioni di euro al 30 giugno 2020 rispetto ai 1.789 milioni del semestre 2019 (-56,7%). L'utile netto normalizzato - che non comprende l'impatto ...