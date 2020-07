Scippo in metro a Milano: i ladri rubano il cellulare a una ragazza (Di giovedì 30 luglio 2020) Due uomini hanno rubato lo smartphone a una ragazza in metropolitana a Milano: posizionandosi alle sue spalle e approfittando dell'attenzione che rivolgeva al convoglio in arrivo per salirvi a bordo, le hanno strappato il cellulare dalle mani fuggendo all'esterno della stazione. Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, impegnati in un servizio predisposto per il contrasto alla criminalità diffusa, sentite le urla della ragazza, hanno subito rintracciato e arrestato i due malviventi.ladri biciclette furto negozio olnda 100 mila euro due minuti video NoneInghilterra, gang distrugge un negozio rubando in pieno giorno ladri d'appartamento a Milano presi grazie a questo video None Leggi su panorama

Corriere : Scippo nella metro : i ladri soffiano cellulare a una ragazza che legge un messaggio - PonytaEle : RT @magicaGrmente22: Milano merita altro. Milano è altro. Scippo in metro, due immigrati marocchini rubano il cellulare ad una ragazza: ar… - 97Francesco16 : RT @magicaGrmente22: Milano merita altro. Milano è altro. Scippo in metro, due immigrati marocchini rubano il cellulare ad una ragazza: ar… - MatteoMarcadent : RT @morenoAlmare: Scippo nella metro a Milano: i ladri soffiano il cellulare a una ragazza che legge un messaggio - PatoOsko : RT @lucabattanta: Che bella presentazione per Milano lo scippo di una ragazza in stazione centrale -