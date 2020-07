Salvini torna al Papeete, ma l’umore è nero: «Contro di me processo politico». L’ira verso Renzi (Di giovedì 30 luglio 2020) Il segretario della Lega era certo almeno da mercoledì che i 160 voti che sarebbero stati necessari a risparmiargli il processo non sarebbero arrivati, ma sperava in un aiuto di Renzi Leggi su corriere

fattoquotidiano : “Salvini, mettiti la mascherina”: il leader della Lega torna in Senato senza protezione individuale e viene richiam… - fattoquotidiano : SALVINI ORA RISCHIA IL PROCESSO Il suo destino giudiziario torna nelle mani del Senato @Snaporaz92 #FattoQuotidiano… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, #SALVINI CONTRO IL GOVERNO: '22 IMMIGRATI POSITIVI, GRAZIE AL GOVERNO TORNA IL CONTAGIO IN BASILICATA' - dromano770 : RT @Corriere: Salvini torna al Papeete, ma l’umore è nero: «Processo politico» L’ira contro Renzi - ParisiSonia : RT @gdcaiazza: #OpenArms : #Salvini a processo e il governo no. C'è qualcosa che non torna... #salviniaprocesso ?@HuffPostItalia? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini torna “Salvini, mettiti la mascherina”: il leader della Lega torna in Senato senza protezione… Il Fatto Quotidiano Open Arms, il Senato autorizza il processo a Matteo Salvini . Il leader della Lega: 'Vado avanti a testa alta'

Dopo la decisione del Senato di concedere l'autorizzazione a procedere per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, il procedimento torna alla Procura di Palermo che dovrà chiedere il rinvio a ...

Salvini a processo per il caso Open Arms: il Senato concede l’autorizzazione a procedere

Il leader della Lega Matteo Salvini andrà a processo per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Il Senato ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro ...

Dopo la decisione del Senato di concedere l'autorizzazione a procedere per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, il procedimento torna alla Procura di Palermo che dovrà chiedere il rinvio a ...Il leader della Lega Matteo Salvini andrà a processo per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Il Senato ha votato a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro ...