Salta la trattativa per Gabriel: ora per lui c’è l’Everton (Di giovedì 30 luglio 2020) Il trasferimento di Gabriel Magalhaes doveva avvenire quasi contemporaneamente a quello di Victor Osimhen: entrambi, in un’unica operazione, avrebbero rinforzato il Napoli. In realtà però soltanto l’attaccante nigeriano è destinato a vestire l’azzurro. I francesi di Foot Sur 7 raccontano che la trattativa per il brasiliano non è andata a buon fine. I colloqui tra i due club non sono proseguiti ma, anzi, si sarebbero bloccati. L’ottimismo che c’era di recente sul passaggio di Gabriel al Napoli ha lasciato posto ad un grande dubbio. L’incertezza del suo trasferimento ha incoraggiato un’altra pretendente per il giocatore, l’Everton, che gli ha già fatto un’offerta. La trattativa dovrebbe evolversi rapidamente perché gli inglesi ... Leggi su ilnapolista

napolista : Salta la trattativa per Gabriel: ora per lui c'è l'Everton Lo riporta Foot Sur 7, che racconta di come il Napoli no… - generacomplotti : RT @fedetrade: Anche ?@repubblica? si accoda alla schifosa versione mainstream de ?@sole24ore? La trattativa salta per colpa di quota 100… - cinnodibolo : @LGWsport Bello il giochino: prima dici che hanno trovato l'accordo cosicche se dovesse davvero arrivare ti puoi va… - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Clamoroso Siena, salta la trattativa con la Fram Group? - psbrdx : RT @Umbria24: As Roma, lo «sceicco» non versa i soldi e salta definitivamente la trattativa con Pallotta http://t.co/9wb27VGB6I -

Ultime Notizie dalla rete : Salta trattativa NOTIZIA TC - Clamoroso Siena, salta la trattativa con la Fram Group? Tutto Lega Pro Presidenze commissioni, caccia ai 'colpevoli' in maggioranza dopo la notte dei tradimenti

E ora si cercano i colpevoli: chi ha tradito nella maggioranza giallo-rossa facendo saltare i patti che vedevano le caselle dei presidenti delle commissioni parlamentari finalmente al loro posto? Nell ...

I 5 Stelle perdono altri "pezzi". Donno: "Così ci avete spaccato"

Le trattative sulle presidenze delle commissioni non hanno soddisfatto ... In commissione Aricoltura e in Giustizia è saltato l'accordo in maggioranza e i leghisti Gianpaolo Vallardi e Andrea ...

E ora si cercano i colpevoli: chi ha tradito nella maggioranza giallo-rossa facendo saltare i patti che vedevano le caselle dei presidenti delle commissioni parlamentari finalmente al loro posto? Nell ...Le trattative sulle presidenze delle commissioni non hanno soddisfatto ... In commissione Aricoltura e in Giustizia è saltato l'accordo in maggioranza e i leghisti Gianpaolo Vallardi e Andrea ...