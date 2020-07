Re Mida al contrario: il Capitano ormai è peggio di Medusa. Chi segue Salvini resta pietrificato: ultime vittime Bocelli e Cassese (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini dalla mitica svolta del Papeete di Milano Marittima non ne ha azzeccata più una. Giusto un anno fa aveva in mano l’Italia e con i sondaggi ai massimi storici aveva cominciato ad avere apparizioni mariane, tipo quella del “datemi pieni poteri”. Ora ha perso tutto, a breve infatti perderà anche le commissioni parlamentari. Sondaggi in caduta libera, alleati come Berlusconi e Meloni che appena possono lo scalciano per fargli pagare il tradimento verdegiallo con i Cinque Stelle, e ci manca solo che Bossi e Maroni si facciano sotto per riprendersi il partito e il cerchio si chiuderebbe. Ma parliamo del suo nuovo amore. Tutto parte dalla sua lettura preferita, “piccolo manuale del negazionista”, scritto da Jair Bolsonaro e Donald Trump. Una lettura interessante e formativa, che presenta una sua narrazione del mondo ... Leggi su lanotiziagiornale

