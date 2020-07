Ragazza picchiata in un locale da un calciatore: “mi ha rotto la mandibola e nessuno mi ha soccorsa”. Il video (Di giovedì 30 luglio 2020) Una Ragazza di 20 anni di Firenze ha denunciato di essere stata aggredita da un calciatore in un locale del capoluogo toscano, il "Summer Suite", e di non aver ricevuto aiuto da parte dei presenti. La giovane – Samantha Luisa Duarte il suo nome – ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook in cui, parlando davanti alla telecamera, racconta quanto sarebbe accaduto in quel locale. La giovane donna fa nome e cognome dell’uomo che l’avrebbe aggredita. #video ALLA FINE DELL'ARTICOLO Si tratta di “un ex calciatore della primavera della Fiorentina, attuale giocatore del Parma, Abdou Diakhatè”. Lo sportivo l'avrebbe colpita con un cazzotto procurandole la frattura della ... Leggi su howtodofor

