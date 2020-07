Piccoli prestiti veloci per tutti, anche senza reddito (Falso) (Di giovedì 30 luglio 2020) Quante volte, specialmente sul web, si legge di prestiti personali erogati velocemente e senza la necessità di offrire particolari garanzie? Ecco, nel 99% dei casi si tratta di una bufala. Al contrario di quanto si possa leggere in queste sedicenti pubblicità sui social, infatti, la verità è esattamente il contrario. Se da un lato i finanziamenti diventano sempre più convenienti, complici tassi di interesse bassi e tempi di erogazione rapidi, dall’altro le banche e le finanziarie tendono a richiedere delle garanzie sempre più restrittive. Per accedere ad un prestito, anche di piccola entità, è necessario avere un reddito certificato (una busta paga, una pensione o un reddito da lavoro autonomo) e non avere protesti in corso. ... Leggi su bufale

clikservernet : Piccoli prestiti veloci per tutti, anche senza reddito (Falso) - Noovyis : (Piccoli prestiti veloci per tutti, anche senza reddito (Falso)) Playhitmusic - - neweuropeansRMA : RT @EURACTIVItalia: Utilizzare le risorse del #Mes per aiutare i piccoli comuni ad avere accesso a una sanità più efficiente: questa la pro… - amastropierro : Una parte dei fondi europei non deve essere distribuita a pioggia, ma impegnata per la formazione e la riqualificaz… - EbitempItalia : I lavoratori in somministrazione possono usufruire del Fondo di garanzia previsto da Ebitemp e riservato a piccoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccoli prestiti Piccoli prestiti veloci per tutti, anche senza reddito (Falso) Bufale.net La Fifa in soccorso del calcio: all'Italia quasi 1,3 milioni di euro

Approvato un piano da 1,27 miliardi, ci sarà anche possibilità di accedere a prestiti senza interessi fino a 4,25 milioni di euro. Al movimento femminile italiano 425 mila euro La Fifa corre in soccor ...

Task force: 2,7 mln domande moratorie su prestiti

le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e superano quota 910 mila le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di ...

Approvato un piano da 1,27 miliardi, ci sarà anche possibilità di accedere a prestiti senza interessi fino a 4,25 milioni di euro. Al movimento femminile italiano 425 mila euro La Fifa corre in soccor ...le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e superano quota 910 mila le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di ...