Pavia: rapina e ferisce una donna con coltello da cucina, arrestato (Di giovedì 30 luglio 2020) Milano, 30 lug. (Adnkronos) - Ha rapinato una donna di 40 anni nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Pavia e nel tentativo di strapparle la borsa l'ha colpita con l'arma a una mano. Ma è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. E' successo a Pavia, quando un 21enne cittadino salvadoregno, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, ha avvicinato la 40enne e l'ha minacciata con il coltello. Poi le ha afferrato la borsetta, ma l'ha ferita a una mano. Il giovane è scappato verso la stazione, dove è stato individuato dalla polizia ed è stato arrestato per rapina e lesioni. La misura è stata convalidata e il 21enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel suo appartamento ... Leggi su iltempo

Scippi, rapine e coltellate: non è più movida ma un campo di battaglia

Non solo Milano. In tutte le province crescono gli episodi di violenza nel fine settimana. Sul Ticino dieci casi in un mese e mezzo ...

