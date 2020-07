Maggioranza battuta al Senato ed alla Camera, è caos commissioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo le difficoltà in Senato, anche alla Camera la Maggioranza viene battuta in altre due occasioni. Forte tensione tra il Mvimento 5 Stelle e gli alleati di governo. Prima il caos al Senato, con la Maggioranza battuta per ben due volte sul rinnovo delle presidenze delle commissioni; poi la tensione alla Camera, dove in commissione … L'articolo Maggioranza battuta al Senato ed alla Camera, è caos commissioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

