Io e Te, Vittorio Grigolo in lacrime: “Quanta sofferenza, quante difficoltà in quei giorni” (Di giovedì 30 luglio 2020) Katia Ricciarelli lo aveva promesso al conduttore Pierluigi Diaco e alla fine Vittorio Grigolo è stato ospite a Io e Te. Il tenore ha parlato degli esordi e della sua carriera ma non solo. Non ha potuto trattenere le lacrime vedendo le immagini del suo concerto in solitaria all’Arena di Verona durante il lockdown: “Ho cantato il Nessun dorma in un’Arena di Verona deserta. In quel ‘vincerò’ c’era tutto, il dolore di quei giorni. Quanta sofferenza e quante difficoltà. Tanti lavoratori dello spettacolo sono rimasti a casa, pensavo a tutti loro”. Una carriera cominciata molto presto, quella del noto tenore, tanto che a 17 anni ha lasciato il collegio del Vaticano e ha cominciato a viaggiare per il mondo: “Il mio maestro ... Leggi su ilfattoquotidiano

