Inzaghi: “Immobile? Volevamo battere tutti i record” – VIDEO (Di giovedì 30 luglio 2020) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto al termine del successo contro il Brescia. Ecco le sue parole Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto al termine del successo contro il Brescia. Ecco le sue parole sul record di Ciro Immobile: «È un motivo di grande orgoglio. Avevamo tanti record, quello di Immobile ma anche le mie panchine. In più c’era anche la classifica degli assist, mi dispiace che Luis Alberto non sia riuscito a farlo, ma ha fatto comunque un’ottima partita ed è stato determinante per noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : Lazio-Brescia, Inzaghi: 'Il record di Immobile sarebbe un premio per tutti' - misterbarcollo : RT @IoNascoQui: TUCU + CIRO, PRATICA BRESCIA ARCHIVIATA, SCARPA D'ORO CIRO PRATICAMENTE IN CASSAFORTE, 202 PANCHINE DI INZAGHI COME ZOFF… - CurvaStone21km : RT @danimagli: Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, 78 punti, la Champions e la forte forte sensazione che la Lazio abbia cominciato il suo… - Dalla_SerieA : Lazio, Inzaghi: 'Immobile attaccante mondiale. I suoi record un premio per tutti' - - SSLazioOrg : RT @IoNascoQui: TUCU + CIRO, PRATICA BRESCIA ARCHIVIATA, SCARPA D'ORO CIRO PRATICAMENTE IN CASSAFORTE, 202 PANCHINE DI INZAGHI COME ZOFF… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi “Immobile Renault Zoe elimina i freni alla diffusione dell'elettrico Affaritaliani.it