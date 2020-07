In Messico la corte suprema ha votato contro la depenalizzazione dell’aborto (Di giovedì 30 luglio 2020) La corte suprema del Messico ha rifiutato un’ordinanza storica per la depenalizzare dell’aborto nel Paese. Il caso in questione si basava su un’ingiunzione concessa nello stato orientale di Veracruz, che avrebbe di fatto depenalizzato la terminazione di una gravidanza nelle prime 12 settimane. Diversi attivisti speravano che il voto avrebbe aperto la strada per la depenalizzazione in altri stati ed eventualmente in tutto il Paese. Per ora, l’aborto è legale in soli due stati su 32 in Messico. L’associazione per i diritti riproduttivi GIRE ha definito il voto «un’opportunità storica» per gli attivisti pro-choice e le donne messicane. Durante l’udienza del 29 luglio, però, quattro dei cinque giudici della corte ... Leggi su giornalettismo

panellagino : RT @il_Timone: La conferenza episcopale del Messico fa sentire la propria voce contro una sentenza della Corte suprema che potrebbe legaliz… - angelvsdomini : RT @il_Timone: La conferenza episcopale del Messico fa sentire la propria voce contro una sentenza della Corte suprema che potrebbe legaliz… - Ggiacomello61 : RT @il_Timone: La conferenza episcopale del Messico fa sentire la propria voce contro una sentenza della Corte suprema che potrebbe legaliz… - maurazamir : RT @il_Timone: La conferenza episcopale del Messico fa sentire la propria voce contro una sentenza della Corte suprema che potrebbe legaliz… - Jossan64 : RT @il_Timone: La conferenza episcopale del Messico fa sentire la propria voce contro una sentenza della Corte suprema che potrebbe legaliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Messico corte Messico: vescovi su aborto in vista della sentenza della Corte suprema rispetto a legalizzazione nel Veracruz, "decisione avrà effetto su tutto il Paese" Servizio Informazione Religiosa La grandezza di una piccola isola

Cuba toccò fibre sociali molto sensibili in Messico. Ho ascoltato storie molto simili in questi ... Di notte, tardi, con la radio di mio padre che era ad onde corte, io e mio fratello ascoltavamo ...

Autori a corte onweb: la partita del secolo raccontata da Crosetti

Oggi alle ore 21 evento speciale per la rassegna letteraria Autori a Corte onweb 2020. A 50 anni dal 17 giugno ... in campo andando oltre i confini dello stadio Azteca di Città del Messico.La diretta ...

Cuba toccò fibre sociali molto sensibili in Messico. Ho ascoltato storie molto simili in questi ... Di notte, tardi, con la radio di mio padre che era ad onde corte, io e mio fratello ascoltavamo ...Oggi alle ore 21 evento speciale per la rassegna letteraria Autori a Corte onweb 2020. A 50 anni dal 17 giugno ... in campo andando oltre i confini dello stadio Azteca di Città del Messico.La diretta ...