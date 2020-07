Il treno deragliato a Pioltello Chiesto il processo per 9 persone (Di giovedì 30 luglio 2020) L’incidente del 2018 costò la vita a tre pendolari. La richiesta della procura di Milano per manager, dipendenti e tecnici di Rfi. Cento le parti offese Leggi su ecodibergamo

