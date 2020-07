I 100 in quarantena a Nicosia dopo il matrimonio con l’invitata positiva al Coronavirus (Di giovedì 30 luglio 2020) Circa cento invitati a una festa di nozze dello scorso 26 luglio sono in quarantena, a Nicosia, piccolo centro dell’ennese, dopo che uno degli invitati è risultato positivo al Covid 19. L’invitata era proveniente dalla Germania dove vive e lavora, e ora è in ospedale. Nelle prossime ore gli invitati verranno sottoposti al tampone. I 100 in quarantena a Nicosia dopo il matrimonio con l’invitato positivo al Coronavirus Si stanno accertando tutti i contatti che hanno avuto da sabato 26 luglio e quindi il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore. Intanto, una donna, già risultata positiva, è stata trasferita a Catania dove è ricoverata. L’allarme è scattato ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - AlexTheMod : RT @neXtquotidiano: I 100 in quarantena a #Nicosia dopo il matrimonio con l'invitata positiva al Coronavirus - arcanodavvero : RT @neXtquotidiano: I 100 in quarantena a #Nicosia dopo il matrimonio con l'invitata positiva al Coronavirus - neXtquotidiano : I 100 in quarantena a #Nicosia dopo il matrimonio con l'invitata positiva al Coronavirus - carlo_centemeri : Covid, invitata alle nozze è infetta: 100 in quarantena nell'ennese Circa cento invitati a una festa di nozze dello… -

Ultime Notizie dalla rete : 100 quarantena Invitata infetta alle nozze: 100 in quarantena ROMA on line Covid, Pasini: "Viaggiatori internazionali possono causare seconda ondata"

I 100-200 nuovi positivi devono destare molta attenzione ... se non si tracciano i contatti e si utilizza la quarantena". Quando si analizza la pandemia non si deve limitare lo sguardo alla sola ...

Braccianti dell'est, Coldiretti Cuneo scrive al Ministro della Salute: "Servono soluzioni salva raccolti"

Il nuovo obbligo di quarantena per romeni e bulgari, pur necessario, mette in difficoltà le aziende agricole nel fase più delicata della stagione. Occorrono soluzioni alternative È allarme nelle ...

I 100-200 nuovi positivi devono destare molta attenzione ... se non si tracciano i contatti e si utilizza la quarantena". Quando si analizza la pandemia non si deve limitare lo sguardo alla sola ...Il nuovo obbligo di quarantena per romeni e bulgari, pur necessario, mette in difficoltà le aziende agricole nel fase più delicata della stagione. Occorrono soluzioni alternative È allarme nelle ...