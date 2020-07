Fontana e caso camici, nuove accuse dalle chat. Per i pm c'era un accordo preordinato (Di giovedì 30 luglio 2020) Emerge che la mancata consegna del lotto di 25mila camici, sequestrati martedì scorso, fosse frutto di un accordo per permetterne la vendita a un privato, a prezzo maggiorato Leggi su tg.la7

carlosibilia : Abbiamo dieci domande per Attilio #Fontana sul caso camici. Gli italiani meritano di essere governati da persone co… - fattoquotidiano : Caso camici, trovati i 25mila mancanti nella sede del cognato di Fontana: sequestrati dalla Guardia di Finanza - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Stato di emergenza senza emergenza.… - infoitinterno : Caso camici in Lombardia, la chat con una Onlus che mette nei guai il cognato di Fontana. L’Organizzazione intervie… - libellula58 : RT @massimoneri90: Caso camici, pm: una chat whatsapp prova che quella del cognato di Fontana non fu una donazione -