Fatture false per sponsorizzazioni nel ciclismo, maxi-indagine della GdF: 53 indagati (Di giovedì 30 luglio 2020) E' un vero e proprio terremoto quello che sta colpendo in queste ore il mondo del ciclismo dilettantistico veneto. La Guardia di Finanza di Vicenza ha infatti portato alla luce un ampio giro di ... Leggi su trevisotoday

NuovoSud : False fatture per sponsorizzare il ciclismo, 53 denunciati a Vicenza - alessandromunz2 : RT @alessandromunz2: @capitan66330410 @matteorenzi Non scherziamo il CentroDestra è garantista al 100% non abbiamo mai attaccato il senator… - alessandromunz2 : @capitan66330410 @matteorenzi Non scherziamo il CentroDestra è garantista al 100% non abbiamo mai attaccato il sena… - PaoloTardonato : @MaurilioVitto il contante c'è in tutto il mondo. l'evasione è fatta anche con bonifici e trattative bancarie, fatt… - lancellone : RT @MT_Meli_: Una nota di comicità: il diffamatore seriale Travaglio, nel 2004, venne condannato per aver attribuito a un parlamentare forz… -