F1, il GP di Monza sarà a porte chiuse. Come chiedere il rimborso dei biglietti (Di giovedì 30 luglio 2020) Formula 1, il GP di Monza si correrà a porte chiuse. Le informazioni per il rimborso dei biglietti. Il GP di Monza si correrà ufficialmente a porte chiuse. Arriva quindi la comunicazione che mette la parola fine ai sogni e alle speranze dei tifosi della Ferrari che speravano in un colpo di scena. Invece, a causa del coronavirus, anche il GP d’Italia si correrà a porte chiuse. F1, il GP di Monza a porte chiuse Il Gran Premio di Monza si correrà domenica 6 settembre e Come i primi GP di questa stagione si correrà a porte chiuse per l’emergenza ... Leggi su newsmondo

MatteoDiLallo : RT @automobilismoIT: Formula Uno: Gp di Monza sarà a porte chiuse - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Monza, le parole dell'amministratore delegato Adriano #Galliani: 'Ci sarà qualcuno che arriverà dalla A e giocatori ch… - CalcioPillole : #Monza, le parole dell'amministratore delegato Adriano #Galliani: 'Ci sarà qualcuno che arriverà dalla A e giocato… - automobilismoIT : Formula Uno: Gp di Monza sarà a porte chiuse - markorokusaki : @CalcioFinanza Lo dico ora. Monza sara il primo club italiano a vincere la champions dopo Inter. -

Ultime Notizie dalla rete : Monza sarà Coronavirus: in Lombardia zero casi a Como e Lecco, 3 a Milano città Affaritaliani.it