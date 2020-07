Dybala: “Pensiamo già al decimo scudetto, ora sotto con il Lione” (Di giovedì 30 luglio 2020) "Siamo orgogliosi di noi: vincere nove scudetti di fila è incredibile. E stiamo già pensando al decimo. Prima però dobbiamo concentrarci sulla Champions League". Così Paulo Dybala si racconta al Guardian con la speranza di recuperare in tempo per il ritorno degli ottavi di venerdì della settimana prossima. "È già stata una stagione così lunga... La prima partita contro il Lione è stata cinque mesi fa e nel frattempo sono successe tante cose, ma sappiamo cosa c'è ancora in gioco. Sarà strano giocare in Champions League senza tifosi e pensare che poi si giocherà in gara secca, ma prima dobbiamo vincere a Torino. Per ora, è tutto ciò che conta".E sullo scudetto dice: "Può essere difficile mantenere la concentrazione e l'ambizione, ma ... Leggi su ilfogliettone

