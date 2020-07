De Laurentiis su Barcellona-Napoli al Camp Nou: “Perché in una città ad alto rischio?” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Se hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l’Europa League in Germania, possiamo anche noi per gli ottavi mancanti andare in quei Paesi, non riesco a capire come mai dobbiamo rimanere in una città che mi sembra presenti delle grosse criticità“. È questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis in merito al prossimo impegno del Napoli in Champions League con il ritorno degli ottavi in programma al Camp Nou di Barcellona. “Io telefono, parlo, chiedo ma è molto imbarazzante – ha aggiunto il presidente dei partenopei -. Dalla Spagna arrivano grandi perplessità e paura e loro fanno gli gnorri. Cosa ci vorrebbe a dire basta? Non si va a Barcellona ma in Portogallo, in Germania, a Ginevra. È come se stessimo a scuola, alla Uefa ... Leggi su sportface

