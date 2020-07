Coronavirus, il governo fa ricorso al Consiglio di Stato sui verbali secretati: “È grave, dimostra che il governo non è disponibile ad essere trasparente” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il 22 luglio scorso, il Tar ha deciso che i verbali secretati del Comitato tecnico scientifico riguardo l’epidemia di Coronavirus in Italia, ossia tutti i documenti tecnico-scientifici usati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per emanare i Dpcm di marzo e aprile, relativi al lockdown, dovessero essere resi pubblici entro 30 giorni. Ora arriva la risposta del governo: la Protezione civile, che è un dipartimento del governo, ha messo in campo l’avvocatura dello Stato per ricorrere contro la decisione. Nell’appello è presente una domanda di sospensione cautelare della sentenza di primo grado. La decisione su questo punto dovrebbe quindi ... Leggi su meteoweb.eu

