Coronavirus: continuano ad aumentare i contagi in Italia +386 (Di giovedì 30 luglio 2020) Nuovo bollettino della protezione civile sull’emergenza Coronavirus. Il numero dei contagi in Italia continua a salire. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 386 nuovi casi contro i 289 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3 un dato migliore rispetto a ieri quando invece questi erano stati 7. Il numero dei guariti è cresciuto in maniera considerevole. Infatti nell’ultimo aggiornamento si segnalano 765 pazienti guariti nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i ricoveri in ospedale e terapia intensiva. I primi infatti sono saliti di 17 unità e i secondo di 9. Il numero dei contagi da Coronavirus in Italia continua a salire Per effetto di questi dati della protezione civile dunque il numero degli attualmente positivi è diminuito di 386 ... Leggi su notizieora

Il prestito della banca della UE copre circa i due terzi dei costi previsti dal Decreto rilancio per il settore sanitario Già perfezionata una prima tranche di un miliardo di euro Per importo, una del ...

Per questo, continua la nota, la Regione "ha denunciato alla Procura ... Campania A spiegare la situazione Coronavirus in Campania è il presidente della Regione Vincenzo De Luca: "Negli ultimi giorni ...

