Caso Covid a Teggiano, chiuso il Comune per sanificazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Teggiano (Sa) – Resteranno chiusi fino alle 11 di questa mattina gli uffici del Comune di Teggiano, a causa di una sanificazione straordinaria che si è resa necessaria dopo l’individuazione di un Caso di Covid. Si tratta di un ragazzo straniero, 30 anni rientrato pochi giorni fa dalla Romania in Italia. Il ragazzo è stato posto in isolamento domiciliare così come tutti i familiari ai quali sono stati praticati i tamponi. Nella mattinata si attende l’esito degli stessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Sono 19 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania. Il dato è stato diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania e si riferiscono ai casi intercettati alla mezzanotte del 28 luglio (come oramai ...

Gli ultimi casi di Coronavirus in Sicilia sono concentrati soprattutto nella parte orientale dell'Isola, in provincia di Messina e nel Catanese. Preoccupante la situazione nella provincia etnea, dove ...

