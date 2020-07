ASPI annuncia rimozione di tutte le restrizioni su A14 tornano le due corsie (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Da domani mattina, 31 luglio 2020, l’autostrada A14 nella tratta di collegamento tra Marche e Abruzzo (da Porto Sant’Elpidio a Val di Sangro, per un totale di circa 170 Km) tornerà nuovamente percorribile a due corsie per senso di marcia. Termineranno infatti stanotte le operazioni di ripristino della viabilità in corrispondenza dei viadotti della A14 nel tratto abruzzese tra Val Vibrata e Val di Sangro, sia in direzione Bologna che in direzione Bari. Il ripristino delle normali condizioni di percorrenza è stato reso possibile in seguito all’accoglimento da parte dell’Autorità Giudiziaria di Avellino della richiesta di Autostrade per l’Italia di modificare l’assetto dei cantieri, in considerazione dei volumi di traffico previsti sulla dorsale adriatica nei mesi estivi. In particolare, a ... Leggi su quifinanza

