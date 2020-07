Appuntamenti e scadenze del 30 luglio 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Giovedì 30/07/2020Appuntamenti: Hitachi – The 151st Annual General Meeting of Shareholders BCE – Bollettino economicoTitoli di Stato: Tesoro – Asta medio-lungo Regolamento CTZ – BTP€iAziende:4Aim Sicaf – CDA: Relazione semestraleA2A – CDA: Relazione semestraleAlerion – CDA: Relazione semestraleAmazon – Risultati di periodoAmundi ReaL Estate Italia Srg – Risultati di periodo: Relazione semestraleAnima Holding – CDA: Relazione semestraleApple – Risultati di periodoAutogrill – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestraleAzimut – CDA: Relazione semestraleBanco di Desio e della Brianza – CDA: Relazione semestraleBasicnet – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestraleBaxter International ... Leggi su quifinanza

