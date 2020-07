Ambiente, 212 attivisti uccisi nel 2019: non sono mai stati così tanti. Vittime molti indigeni, strage in Colombia (Di giovedì 30 luglio 2020) I corpi senza vita dell’attivista ambientale Otilia Martínez Cruz e del figlio ventenne, Gregorio Chaparro Cruz, sono stati trovati fuori dalla loro casa nella città di El Chapote, nel nord-ovest del Messico, il 1 maggio 2019. uccisi da tre uomini armati assoldati presumibilmente dai taglialegna, perché cercavano di fermare la deforestazione illegale della loro terra, nella Sierra Madre. Erano parenti di Julián Carrillo, indigeno rarámuri e difensore del bosco di Coloradas de la Virgen, assassinato nel 2018. A ottobre, i giornalisti Martua Parasian Siregar e Maraden Sianipar sono stati accoltellati a morte vicino a una piantagione di olio di palma in Indonesia, chiusa dal governo per disboscamento illegale, dopo aver sostenuto le comunità ... Leggi su ilfattoquotidiano

