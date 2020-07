Agrigento: bancarotta fraudolenta e riciclaggio, tredici misure cautelari e 22 indagati (Di giovedì 30 luglio 2020) Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – La Guardia di Finanza di Agrigento, coordinata dal Procuratore Capo Luigi Patronaggio e dai sostituti Alessandra Russo e Paola Vetro, ha eseguito nella notte 13 misure cautelari, disposte dal Gip di Agrigento Luisa Turco. L’operazione, denominata “malebranche”, vede 22 persone indagate per reati che vanno dalla associazione per delinquere, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e all’autoriciclaggio nonché a varie ipotesi di reati tributari.Le società coinvolte nelle indagini sono 12 e fanno capo al gruppo Pelonero di una nota famiglia di commercianti agrigentini, esercenti negozi al minuto e all’ ingrosso per la vendita di generi casalinghi, giocattoli, ... Leggi su calcioweb.eu

