“Via, via!”. Caos sulla spiaggia italiana. È successo davanti agli occhi di tutti: bagnanti in fuga (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sbarco sulla spiaggia del commissario Montalbano mentre i turisti fanno il bagno a mare. Il fatto è accaduto questa mattina quando una piccola imbarcazione con a bordo una quarantina di migranti che arrivavano dalla Tunisia ha raggiunto la spiaggia e gli extracomunitari sono scesi per raggiungere di corsa la battigia. A quel punto è iniziato il fuggi fuggi generale dei bagnanti che si trovavano in spiaggia per trascorrere una giornata in pieno relax. Qualcuno ha anche immortalato lo sbarco e i video e le foto hanno fatto il giro del web. Lo sbarco di migranti è avvenuto nella frazione di Casuzze, frazione marinara del comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, sulla costa meridionale della Sicilia.



Secondo quanto riportato dal sindaco di Ragusa

