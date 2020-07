Usa, spettatrice nota gonfiore sul collo della conduttrice tv: lei scopre di avere un tumore (Di mercoledì 29 luglio 2020) spettatrice nota gonfiore sul collo della conduttrice del tg. Lei scopre di avere un tumore Victoria Price, giornalista della tv statunitense Wfla, ha deciso di raccontare su Twitter la storia di come ha scoperto di avere un tumore, e cioè di come il pubblico del suo tg le abbia salvato la vita. Lo riporta la Bbc. Dopo averla vista in onda mentre presentava il Tg, una spettatrice le ha fatto arrivare questo messaggio: “Ti ho appena vista al telegiornale. Mi preoccupa quella massa sul tuo collo. Per favore, controlla la tua tiroide. Mi ricorda il mio collo. Il mio si è rivelato essere un cancro”. La ... Leggi su tpi

