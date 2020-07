Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 aggiunge oltre 30 nuovi brani alla colonna sonora (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vicarious Visions sta facendo di tutto per assicurarsi che Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 sia la versione definitiva di entrambi i giochi. oltre a realizzare da zero le immagini e a mantenere la maggior parte della musica originale della OST (che arriva a 19 canzoni), aggiungerà anche un bel po' di tracce in più. In un recente post su PlayStation Blog, sono stati rivelati 37 nuovi brani.La lista comprende una selezione di rap e ska punk degli anni '90 insieme a successi indie. Le nuove canzoni mirano a rappresentare oltre una mezza dozzina di paesi e generi. Leggi altro... Leggi su eurogamer

A seguito del concerto virtuale tenutosi ieri sera, in collaborazione con Noisey, Activision ha annunciato gli artisti presenti nella colonna sonora di Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 per un totale di ...

A inizio estate, il primo annuncio in assoluto dell'evento Summer Game Fest riguardava il ritorno di due grandi classici dell'era PLayStation. Con Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Activision continua il la ...

