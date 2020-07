Temptation Island, Pietro Delle Piane insulta Antonella Elia: “È una comparsa nella sua vita, è sola” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pietro Delle Piane insulta e ferisce ancora Antonella Elia a Temptation Island, ecco cosa ha detto l’attore nel villaggio Pietro Delle Piane continua a far soffrire non poco Antonella Elia a Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Ancora una volta ha ribadito che lui nella vita non sarà mai solo perché ha un figlio, Antonella invece ha solo lui. Stando alle sue parole, senza di lui la compagna sarebbe persa perché non avendo avuto figli non ha nessuno ... Leggi su nonsolo.tv

