Stefano De Martino | grosso appuntamento in tv senza Belen (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una bella notizia arricchisce il curriculum di Stefano De Martino in qualità di conduttore televisivo e di eventi. L’anno scorso si esibì con Belen, ora no. Per Stefano De Martino va avanti una estate da single e felice, a giudicare dai suoi scatti social. La fine dell’amore con Belen Rodriguez sembra non avere intaccato il … L'articolo Stefano De Martino grosso appuntamento in tv senza Belen è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

infoitcultura : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: il racconto della storia segreta - LatinaCorriere : Stefano De Martino padre affettuoso e divertente in barca a Ponza - - TonycolomboO : @Hugmenowzayn NOOOO CHE FA CU STEFANO DE MARTINO QUA CI VUOLE IL MAGNIFICO TONY - infoitcultura : Quanto guadagna Stefano De Martino: stipendio e patrimonio - infoitcultura : Stefano De Martino quanto guadagna? Cifre da capogiro per lui -