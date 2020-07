Spal, Di Biagio: “Ognuno si prenda le sue responsabilità” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’allenatore della Spal, Luigi Di Biagio, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Verona, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI DI Biagiocaption id="attachment 928369" align="alignnone" width="300" Di Biagio (getty images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Siamo stati un po' troppo passivi, ci siamo ritrovati subito sul 2-0 e questo non va bene. Nelle ultime gare, nonostante il risultato fosse negativo, ho visto una squadra viva e positiva. Mentre questa sera soprattutto nel primo tempo assolutamente no. Non va bene, perché anche se in questo periodo mancano le forze psico-fisiche non possiamo fare una figura così brutta. La piazza di Ferrara è molto delusa, come è normale che sia. Quando sono arrivato ... Leggi su itasportpress

