Roma, si scagliano con calci e pugni contro i poliziotti: arrestati un uomo e una donna (Di mercoledì 29 luglio 2020) calci e pugni contro i poliziotti intervenuti per calmare le acque durante la lite: questo è accaduto in due episodi distinti nelle ultime ore a Roma. E, in entrambi i casi, l’epilogo è stato l’arresto per i violenti protagonisti. COMPLETAMENTE UBRIACA PICCHIA I poliziotti Il primo episodio è avvenuto a Tor Pignattara la scorsa notte intorno alle 3:00 nei pressi di un locale, dove due uomini hanno iniziato a litigare. Sul posto, chiamati da alcuni testimoni, sono intervenuti gli agenti dei commissariati di Tor Pignattara e Porta Maggiore. Non appena arrivati sul posto, una donna – in evidente stato di ebrezza alcolica – si è intromessa e si è avventata contro i poliziotti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, si scagliano con calci e pugni contro i poliziotti: arrestati un uomo e una donna - roma_magazine : RT @calciomercato_m: JUVE - I tifosi bianconeri si scagliano contro Sarri sui social: 'SarriOut', 'Vai via', 'Squadra da incubo' https://t.… - trick_hn : Quelli che si scagliano contro un noto marchio di birra per l’episodio male interpretato contro un giocatore della… - Daniele_asroma9 : @SimoneMoretti3 @Sardanapalooo È tutto fatto apposta simone x acchittà la cessione vedrai te..zaniolo è stato fermo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scagliano Roma, si scagliano con calci e pugni contro i poliziotti: arrestati un uomo e una donna Il Corriere della Città Napoli, tifosi attaccano i media: “Sempre contro di noi”

E ora i tifosi si scagliano contro la stampa ... L’attaccante della Lazio però difficilmente lascerà Roma, e provare a convincere Lotito a cedere il suo pezzo più pregiato potrebbe essere un’impresa ...

E ora i tifosi si scagliano contro la stampa ... L’attaccante della Lazio però difficilmente lascerà Roma, e provare a convincere Lotito a cedere il suo pezzo più pregiato potrebbe essere un’impresa ...